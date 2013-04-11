Нужен скрипт МЛМ

Нужен скрипт на подобии goldline.pro, но с другим дизайном и матрицей.Кто сможет сделать приглашаю к выполнению!!!

Скажу сразу, матрица проще,но кое-что надо будет добавить!!! После выбора исполнителя удовлетворяющего стоимость будет рассказана суть проекта и предоставлена ТЗ!!!

Больше суммы которую я выставил не предлагать, не буду обращать внимание.

Оплату буду производить только после того как исполнитель выполнит проект!!!