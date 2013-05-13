Доработать модуль обратной связи для Joomla

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки116 просмотров

Есть форма обратной связи - http://ratris.by/new/napravleniya/sistemnoe-ozdorovlenie.html

Для нее необходимо:

1. Что вы ждете от тренинга? Что для вас важно? - необязательное поле

2. Проверка на ввод телефона - только цифры и +()-, а также пробел

3. Проверка на e-mail - наличие @

4. Когда приходит письмо, надо видеть название направления

5. На сайте установлен компонент AcyMailing, надо при отправке заявки на тренинг email из заявки добавлять в базу AcyMailing

Joomla
12 лет назад
Dziarzhynski
Петр 
42 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Leocata
Артем 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$17
2 дня
Рекомендую
Спасибо!

Заявки фрилансеров

Leocata
Артем 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад

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