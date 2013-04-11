Сделать карту сайта в xml

Сделать xml карту для сайта на Joomla+virtuemart+sh404sef (для ботов гугла и яндекса). В карте должны присутствовать ссылки на все товары.

По возможности также сделать и карту сайта в html (красота и дизайн не требуются).

всего 25 000 товаров (кол-во постоянно увеличивается).

Если процесс создания карты будет потреблять очень много ресурсов сервера, то желательно, что бы xml создавалась 1 раз в сутки автоматически, в 4 часа утра.