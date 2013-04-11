Срочная задача для специалиста PrestaShop

Здравствуйте. Планирую сделать Сайт на движке PrestaShop. Нужен опытный специалист, который поможет с программной частью, так как сам я лично с этим движком не знаком. В целом сайт будет очень похож на этот: fonariki5.ru/

Нужно будет доделать два дополнительных блока (немного изменить функционал Корзины и Отзывов)

Дополнительной информацией снабжу. Проект актуален сегодня и завтра.