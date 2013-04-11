Разработка мультимедийных виртуальных туров: программист/программист-стажер. Приглашаем в команду 3DTOUR.ua единомышленника, обладающего аналитическим складом ума, имеющего навыки и опыт программирования, общие представления о дизайне и эстетике, желание развиваться. Основные обязанности: ...
Фильтр по мобильным устройствам
Здравствуйте.
Проблема: рекламная сеть для мобильных устройств транслирует какие-то гадкие объявления. Код выглядит так:
Необходимо отключить вывод рекламы для мобильных устройств (андроид, операмини, сафари).
Через php делать не вариант (все кэшируется).
Жду заявки :)
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