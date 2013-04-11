Фильтр по мобильным устройствам

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Закрыт2 заявки75 просмотров

Здравствуйте.

Проблема: рекламная сеть для мобильных устройств транслирует какие-то гадкие объявления. Код выглядит так:

Необходимо отключить вывод рекламы для мобильных устройств (андроид, операмини, сафари).

Через php делать не вариант (все кэшируется).

Жду заявки :)

AndroidPHP
12 лет назад
xparsing
Павел 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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