Создание мобильного интерфейса онлайн-калькулятора

$350
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок84 просмотра

http://calculator.mtl-door.ru/

Необходимо сделать новый дизайн интерфейса калькулятора и адаптивную верстку, результатом должна стать корректная работа в основных браузерах при любом разрешении экрана (обязательна поддержка IPad, IPad mini, IPhone 4, IPhone 5, Android)

Android
12 лет назад
k_irka
Ирина 
43 года
18 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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