Разработка мультимедийных виртуальных туров: программист/программист-стажер. Приглашаем в команду 3DTOUR.ua единомышленника, обладающего аналитическим складом ума, имеющего навыки и опыт программирования, общие представления о дизайне и эстетике, желание развиваться. Основные обязанности: ...
Создание мобильного интерфейса онлайн-калькулятора
http://calculator.mtl-door.ru/
Необходимо сделать новый дизайн интерфейса калькулятора и адаптивную верстку, результатом должна стать корректная работа в основных браузерах при любом разрешении экрана (обязательна поддержка IPad, IPad mini, IPhone 4, IPhone 5, Android)
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