Программист/стажер: разработка виртуальных туров

Разработка мультимедийных виртуальных туров: программист/программист-стажер.

Приглашаем в команду 3DTOUR.ua единомышленника, обладающего аналитическим складом ума, имеющего навыки и опыт программирования, общие представления о дизайне и эстетике, желание развиваться.

Основные обязанности:

Сборка виртуальных туров, разработка новых решений и поддержка существующих.

Опыт работы в данной сфере не обязателен, всему научим.

Пожелания к кандидату:

- опыт в разработке интерфейсов пользователя;

- опыт работы с HTML5, CSS3, JavaScript, XML ;

- опыт работы с Flash/Flex является плюсом;

- навыки работы с графическим программным обеспечением;

- знание английского языка — чтение и понимание технической документации.

Если чего-то из выше описанного не хватает, но присутствует уверенность в своих силах и есть большое желание двигаться вперед вместе с нашей командой, мы готовы с вами это обсудить.

Ждем ваши заявки на email (указан в контактных данных) с небольшим описанием в вольной форме о себе и своем опыте или обоснование почему именно с вами нам будет хорошо (работать), а также пожелания к оплате труда.