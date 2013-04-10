Требуется установить на сайт галерею картинок

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок100 просмотров

требуется установить на сайт галерею картинок

админка самописная - встроить гелерею не сложно.

галерея со стандартным функционалом - мелкие картинки - по клику всплывают большие с описанием. ну и добавление удаление картинок. листание галереи влево-вправо.

в общем установить один из готовых скриптов галереи в существующий сайт.

12 лет назад
gree
41 год
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

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