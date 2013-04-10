Имеется сайт построенный на Simfony. Сайт раньше крутился на германском VDS разработчика на nginx. Сейчас переехали на свой VDS на Apache. После переезда перестали работать нажатия на кнопки, отправка на e-mail и ...
Нужно установить на сайт конструктор футболок
на нем должен быть «Конструктор футболок и сувениров» как на:
+дизайн, клиентскую и админ часть.
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