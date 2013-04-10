Нужно установить на сайт конструктор футболок

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки144 просмотра

на нем должен быть «Конструктор футболок и сувениров» как на:

http://prostoprint.com/my/

+дизайн, клиентскую и админ часть.

12 лет назад
Cifrofilm
Михаил 
49 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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