Имеется сайт построенный на Simfony. Сайт раньше крутился на германском VDS разработчика на nginx. Сейчас переехали на свой VDS на Apache. После переезда перестали работать нажатия на кнопки, отправка на e-mail и ...
Сделать доработки на сайте WebAsyst
Есть уже сверстанный и натянутый на сайт дизайн nakupila.ru
Нужно внести небольшие правки, и несколько доработак смотрите в ТЗ
Так же у нас еще ряд сайтов на webasyst, при качественно выполненной работы и в сроки с удовольствием будем сотрудничать с вами и в дальнейшем.
бюджет: 2500
срок: 2 день
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
1. Кол-во подобных реализованных проектов
2. Связь голосом ( обязательно )
ВНИМАНИЕ! ОТКЛИКИ оставленные НЕ В ФОРМАТЕ, который я попросил БУДУТ ОТКЛОНЯТЬСЯ. Нет смысла начинать сотрудничать, если точно не могут быть выполнены такие простейшие требования.
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