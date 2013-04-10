Сделать доработки на сайте WebAsyst

Есть уже сверстанный и натянутый на сайт дизайн nakupila.ru

Нужно внести небольшие правки, и несколько доработак смотрите в ТЗ

Так же у нас еще ряд сайтов на webasyst, при качественно выполненной работы и в сроки с удовольствием будем сотрудничать с вами и в дальнейшем.

бюджет: 2500

срок: 2 день

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

1. Кол-во подобных реализованных проектов

2. Связь голосом ( обязательно )

ВНИМАНИЕ! ОТКЛИКИ оставленные НЕ В ФОРМАТЕ, который я попросил БУДУТ ОТКЛОНЯТЬСЯ. Нет смысла начинать сотрудничать, если точно не могут быть выполнены такие простейшие требования.