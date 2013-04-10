Добрый день! Требуется программист для разработки программной части сайта предпочтения на cms modx либо фремворк YII, CI. Основные программные модули на сайте: Бронирование туров с отправкой на e-mail турфирмы, заказ и поиск тура по базе ...
Выпадающее окно при нажатии кнопки на сайте
Таблица тарифов в виде скрипта php.
При нажатии кнопки в таблице купить в зависимости от тарифа:
1. Посетителю открывается popup
2. В зависимости от тарифа краткая информация
3. Форма ввода личный данных
4. Загрузка файла
5. После нажатия кнопки Отправить, переходит на страницу со списком номеров для выбора.
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