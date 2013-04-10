Выпадающее окно при нажатии кнопки на сайте

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Закрыт4 заявки127 просмотров

Таблица тарифов в виде скрипта php.

При нажатии кнопки в таблице купить в зависимости от тарифа:

1. Посетителю открывается popup

2. В зависимости от тарифа краткая информация

3. Форма ввода личный данных

4. Загрузка файла

5. После нажатия кнопки Отправить, переходит на страницу со списком номеров для выбора.

PHP
12 лет назад
aaredyota
Андрей 
41 год
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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