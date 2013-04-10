Специалист по IPB 3.X: доработки, разработка хуков

Здравствуйте! Для форума на IPB (версия движка 3.X) на периодической основе необходимы доработки, некоторые правки, разработка хуков. Необходим специалист на разовые, но периодические задачи (долгосрочное сотрудничество).

Схема примерно следующая: раз в 1-2 недели я высылаю ТЗ -> согласование цены на это ТЗ -> реализация. Предоплата по желанию.

В заявке очень желательно указать стоимость услуг за 1 час. Жду предложения =)

P.S. Просьба писать только в проект.