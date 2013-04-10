В ответе предлагайте цену! Составить прототип на программу: многопоточное скачивание любых урлов. должен получиться универсальный скрипт для закачки любых урлов с использованием проксей и сторонних серверов. На вход ...
Специалист по IPB 3.X: доработки, разработка хуков
Здравствуйте! Для форума на IPB (версия движка 3.X) на периодической основе необходимы доработки, некоторые правки, разработка хуков. Необходим специалист на разовые, но периодические задачи (долгосрочное сотрудничество).
Схема примерно следующая: раз в 1-2 недели я высылаю ТЗ -> согласование цены на это ТЗ -> реализация. Предоплата по желанию.
В заявке очень желательно указать стоимость услуг за 1 час. Жду предложения =)
P.S. Просьба писать только в проект.
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