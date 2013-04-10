Веб-программист (SEO-программирование)

$1166
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок103 просмотра

Обязанности:

Установка и настройка сайтов и модулей для различных CMS

Программирование нестандартного функционала для этих CMS

Программирование дополнительного функционала для уже имеющихся сайтов.

Интеграция с различными сервисами 1С, МойСклад и т.д.

Поддержка сайтов в рабочем состоянии.

Требования:

Отличное знание: PHP, MySQL, JQuery, HTML, CSS.

Опыт работы с CMS Simpla, OpenCart, Drupal и др.

Знание фотошоп на уровне правки отдельных эл-тов дизайна.

Грамотность, пунктуальность, соблюдение сроков.

Условия:

Удаленная работа

8 часов в день 5 дней в неделю. Нахождение он-лайн с 9 до 18 по мск.

Оформление по ТК РФ

Заработная плата:

1-й месяц (испытательный срок): 25 000 руб

2-й месяц: 30 000

3-й месяц: 35000

далее, возможно, больше

CSSDrupalHTMLjQueryMySQLOpencartPHP
12 лет назад
intergalactick
Георгий 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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