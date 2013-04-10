Веб-программист (SEO-программирование)

Нужно написать скрипт на php (мини-ТДС), который будет распределять трафик в соответствии с заданными условиями (Страна, уник-неуник и т.д.). Полное ТЗ покажу исполнителю. Сложного ничего нет. Отдам предпочтение исполнителю с отзывами и портфолио.