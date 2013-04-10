Админка. JSON-объекты БД превратить в сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки172 просмотра

Есть (разрабатывается) база данных для обслуживания абонентов интернет-провайдера. Нужна админка для клиента. Разработкой базы занимается отдельный человек.

Нужно написать прослойку на php(python) для отображения выдаваемых БД объектов (JSON или XML, как договоримся) средствами php-шаблона, одного из: http://themeforest.net/category/site-templates/admin-templates (либо принимаются предложения лучших решений). База и вывод ее данных будет подстраиваться под эту задачу так, чтобы на web-стороне использовать преимущественно ООП и минимум логики. Могу быть не совсем точен в формулировке, но предполагается в MVC модели опустить M на уровень базы данных, V взять готовое, C надо написать.

Нужен программист на веб-сторону. Возможно долгосрочное сотрудничество.

PHPPython
12 лет назад
Fagrant
Андрей 
51 год
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров

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