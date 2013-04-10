Скрипт распределения трафика

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок106 просмотров

Нужно написать скрипт на php (мини-ТДС), который будет распределять трафик в соответствии с заданными условиями (Страна, уник-неуник и т.д.). Полное ТЗ покажу исполнителю. Сложного ничего нет. Отдам предпочтение исполнителю с отзывами и портфолио.

PHP
12 лет назад
maxim80
Максим 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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