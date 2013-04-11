Найти вредоносный код

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Завершен5 заявок178 просмотров

Сайт http://trexlebov.ru/

Где-то есть дыры, DLE 8.5 скорее всего в DUDE SMART LEECH.

Яндекс сейчас внес в черный список. Нужно удалить вредоносный код, чтобы яндекс не ругался. И залатать дыру, чтобы больше не повторялось.

Выбираю по соотношению сроки/цены.

DLE
12 лет назад
donsergios
Сергей 
32 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

kgtu5
41 год
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
$9
1 день
Очень доволен быстрым выполнением! Вредоносный код с сайта удален, дырки заделаны!
рекомендую

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kgtu5
41 год
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад

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