Нужен скрипт по выводу юзеров из бд на страницу так же добавление новых так же поиск юзера по фамилии. тз смотрите на картинке в приложении. ...
Найти вредоносный код
Сайт http://trexlebov.ru/
Где-то есть дыры, DLE 8.5 скорее всего в DUDE SMART LEECH.
Яндекс сейчас внес в черный список. Нужно удалить вредоносный код, чтобы яндекс не ругался. И залатать дыру, чтобы больше не повторялось.
Выбираю по соотношению сроки/цены.
Выбранный исполнитель
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