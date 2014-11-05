Парсер статистики Adwords Google

Требуется написание парсера статистики ключевых слов (https://adwords.google.com/o/Targeting/Explorer?__u=1000000000&__c=1000000000). Желательно перед парсингом програмно пройти авторизацию в гугле, поскольку в ином случае "выскочит" каптча, а это лишние проблемы. Скрипт никуда "вшивать" не нужно, т.е. графический интерфейс вообще не нужен, я сам займусь дальнейшим его использованием. В идеале нужен скрипт, в который задаются данные для авторизации в гугле, список ключевых слов и местоположение, и на выходе получаем количество запросов в месяц по каждому слову. Хранить данные нигде не нужно, достаточно выводить их на экран.