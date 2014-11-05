Парсер статистики Adwords Google

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки148 просмотров

Требуется написание парсера статистики ключевых слов (https://adwords.google.com/o/Targeting/Explorer?__u=1000000000&__c=1000000000). Желательно перед парсингом програмно пройти авторизацию в гугле, поскольку в ином случае "выскочит" каптча, а это лишние проблемы. Скрипт никуда "вшивать" не нужно, т.е. графический интерфейс вообще не нужен, я сам займусь дальнейшим его использованием. В идеале нужен скрипт, в который задаются данные для авторизации в гугле, список ключевых слов и местоположение, и на выходе получаем количество запросов в месяц по каждому слову. Хранить данные нигде не нужно, достаточно выводить их на экран.

Google Ads
12 лет назад
amolyar
40 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

alligatorus2
38 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$100
2 дня
Хороший исполнитель
Хороший заказчик, было приятно поработать. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

alligatorus2
38 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад

  • Похожие заказы

  • Специалист drupal 7

    на постоянную удаленную работу в команду разработчиков международного сайта знакомств www.sexyukraine.com требуется человек знающий друпал на уровне выше junior. развернут svn (все изменения проводятся через него) есть devel и live версия ...

    Drupal
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Пошаговый фильтр phpshop

    Нужно сделать пошаговый фильтр товара для phpshop, такая возможность отсутствует в движке, поэтому требуется доработать. Выбирается производитель - выдаются категории, выбирается категория - выдается год и тд. По сути требуется добавить в админке в характеристиках ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужно сделать модуль virtuemart2 "Быстрый заказ"

    $20

    Нужно сделать модуль быстрого заказа на virtuemart2 чтобы человек нажав на оформление заказа на одной страничке мог зарегистрироваться, добавить свои данные, выбрать подходящие способы доставки и оплаты, подтвердив закончил оформление заказа.Скажем так модуль "Быстрый заказ"

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Исполнитель для работы с OpenCart

    Доброго времени суток. Нужены люди, который смогут в любое время суток вносить правки и дописывать функционал в ИМ на OpenCart. Платим много - но нужно чтобы вы по требованию сразу могли начать работу. ...

    Opencart
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание тотализатора на Ucoz

    Здравствуйте! Хотелось бы создать тотализатор на системе UCoz. Возможно ли вообще создать тотализатор на Ucoz с урезаными PHP возможностями? Вот пример http://www.manutd8.com/totalizator.html 1) Делать ставки могут ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Доработка интернет-магазина

    Необходимо доработать интернет-магазин в соответствии с Техническим заданием. Условия оплаты и сроки обсудим индивидуально. Готов рассматривать любые предложения по стоимости и срокам. Связь – через e-mail, Skype, ICQ. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Экспорт в базу данных из base64

    Ситуация. Сейчас на сайте стоит парсер, который берет телефонные номера с другого сайта и заносит их в MySQL базу. А уже из нее по средствам AJAX выводит эти номера на сайт с возможностью сортировки. ...

    AJAXMySQLPHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад