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Экспорт в базу данных из base64
Ситуация. Сейчас на сайте стоит парсер, который берет телефонные номера с другого сайта и заносит их в MySQL базу. А уже из нее по средствам AJAX выводит эти номера на сайт с возможностью сортировки. Однако сейчас нашли первоисточник этих номеров и необходимо скрипты переделать так, чтобы номера в базу заносились с сайта
Файлы в приложении:
curlpars.php - парсер номеров с другого сайта, который заносит номера и информацию о них в базу.
primer.php - исходник http://2255757.ru/primer.php
ТЗ:
1. При запуске нового парсера номера телефонов из трех файлов (о них под чертой) должны переноситься в таблицу phonenumbers_new.
2. Поля для заполнения все те же, что и сейчас. Найти их можно в curlpars.php.
3. По окончании парсинга таблица переименовывается в phonenumbers.
Вобщем полностью сохранить смысл старого парсера.
Пишите сроки и цену.
__________________________________
Как экспотировать номера на сайт?
Экспорт номеров возможен для:
Билайн
Мегафон
МТС
http://www.2255757.ru/numbers/numbers_1.php билайн
http://www.2255757.ru/numbers/numbers_2.php мегафон
http://www.2255757.ru/numbers/numbers_3.php мтс
В файлах содержуться сериализованные масивы base64
1 - номер
2 - цена
3 - тип номера (федеральный/прямой)
4 - востановленные номера (если 1 то востановленный)
5 - агентские или нет (если в поле 2 то не агенсткий)
6 - уникальный номер тарифа
7 - название тарифа
8 - к Мегафону (если в поле 0 ДАФ, 1 не ДАФ)
9 - фиксированный таиф (если в поле 1 то продаётся только с этим тарифом)
Пример экспорта: ( http://2255757.ru/primer.php )
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