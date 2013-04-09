Экспорт в базу данных из base64

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Закрыт1 заявка174 просмотра

Ситуация. Сейчас на сайте стоит парсер, который берет телефонные номера с другого сайта и заносит их в MySQL базу. А уже из нее по средствам AJAX выводит эти номера на сайт с возможностью сортировки. Однако сейчас нашли первоисточник этих номеров и необходимо скрипты переделать так, чтобы номера в базу заносились с сайта

2255757.ru .

Файлы в приложении:

curlpars.php - парсер номеров с другого сайта, который заносит номера и информацию о них в базу.

primer.php - исходник http://2255757.ru/primer.php

ТЗ:

1. При запуске нового парсера номера телефонов из трех файлов (о них под чертой) должны переноситься в таблицу phonenumbers_new.

2. Поля для заполнения все те же, что и сейчас. Найти их можно в curlpars.php.

3. По окончании парсинга таблица переименовывается в phonenumbers.

Вобщем полностью сохранить смысл старого парсера.

Пишите сроки и цену.

__________________________________

Как экспотировать номера на сайт?

Экспорт номеров возможен для:

Билайн

Мегафон

МТС

http://www.2255757.ru/numbers/numbers_1.php билайн

http://www.2255757.ru/numbers/numbers_2.php мегафон

http://www.2255757.ru/numbers/numbers_3.php мтс

В файлах содержуться сериализованные масивы base64

1 - номер

2 - цена

3 - тип номера (федеральный/прямой)

4 - востановленные номера (если 1 то востановленный)

5 - агентские или нет (если в поле 2 то не агенсткий)

6 - уникальный номер тарифа

7 - название тарифа

8 - к Мегафону (если в поле 0 ДАФ, 1 не ДАФ)

9 - фиксированный таиф (если в поле 1 то продаётся только с этим тарифом)

Пример экспорта: ( http://2255757.ru/primer.php )

AJAXMySQLPHP
12 лет назад
AndreyOut
Андрей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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