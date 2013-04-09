Переделать сайт

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок230 просмотров

Друзья! мы ищем специалиста или команду, которая сможет передлать наш сайт

www.80na20.ru

тех задание подробно готов описать по почте

спасибо

12 лет назад
udachavzhizni
Тим 
41 год
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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