Требуется создать калькулятор для интернет-магазина (OpenCart). Интернет-магазин по заказу и продаже жалюзи, ролет и др. продукции Калькулятор должен считать площадь готового изделия, определять сумму и дальше добавлять в стандартную корзину заказа. ...
Переделать сайт
Друзья! мы ищем специалиста или команду, которая сможет передлать наш сайт
тех задание подробно готов описать по почте
спасибо
Заявки фрилансеров
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