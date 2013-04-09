Требуется создать калькулятор для интернет-магазина (OpenCart). Интернет-магазин по заказу и продаже жалюзи, ролет и др. продукции Калькулятор должен считать площадь готового изделия, определять сумму и дальше добавлять в стандартную корзину заказа. ...
Несколько простых поправок на php
Здравствуйте!
Есть сайт, который работает с API Youtube, т.е. выгружает видео загруженные на сайте в канал на ютубе.
1. Нужно сделать чтобы в описание на ютубе выводилось описание, которое указывает пользователей при загрузке видео на нашем сайте, сейчас выводится только ID.
2. Авторизация на сайте на jquery, не отображается на планшетах, нужно либо исправить либо сделать на php.
Оплата на карту СБ РФ.
Выбранный исполнитель
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