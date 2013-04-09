Несколько простых поправок на php

Здравствуйте!

Есть сайт, который работает с API Youtube, т.е. выгружает видео загруженные на сайте в канал на ютубе.

1. Нужно сделать чтобы в описание на ютубе выводилось описание, которое указывает пользователей при загрузке видео на нашем сайте, сейчас выводится только ID.

2. Авторизация на сайте на jquery, не отображается на планшетах, нужно либо исправить либо сделать на php.

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