Несколько простых поправок на php

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки182 просмотра

Здравствуйте!

Есть сайт, который работает с API Youtube, т.е. выгружает видео загруженные на сайте в канал на ютубе.

1. Нужно сделать чтобы в описание на ютубе выводилось описание, которое указывает пользователей при загрузке видео на нашем сайте, сейчас выводится только ID.

2. Авторизация на сайте на jquery, не отображается на планшетах, нужно либо исправить либо сделать на php.

Оплата на карту СБ РФ.

jQueryPHP
12 лет назад
1QQ
44 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

alex1001222
Алексей 
30 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$15
1 день
Алексей в слепую способен решать непростые задачи!!! Талантливый программист и приятный в общении человек! Будем сотрудничать!
Доступ к серверу не предоставил, но во время выполнения находился на связи и тестировал все необходимые скрипты. В сумме вышло 19 вариантов(включая отладку) - четко описывал возникающие проблемы, выполнял все рекомендации. Оплатил сразу после выполнения. Сотрудничеством доволен.

Заявки фрилансеров

alex1001222
Алексей 
30 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад

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