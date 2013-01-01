Автооплата заказа на сайте Joomla

Требуется прикрутить к сайту http://jet-s.ru/ автооплату услуг из меню заказа соц.сетей.

На данный момент прикручена только оплата киви/яндекс/вебмани с рандомной суммы заказа которую вводит юзер.

Необходимо реализовать:

пользователь на требуемой страницы выбирает нужную ему услугу и сразу происходит оценка работ, пример реализации тут

http://soc-like.ru/youtube/zhivye-prosmotry.html

далее в случае заказа и успешной оплаты происходит отсылка письма на мыло юзера (об успешном заказе) и администратору (о данных заказа и информации введенной юзером)

Страниц к которым нужно прикручивать такую оплату - много, по этому желательно вариант который легко будет изменяться.

Данные для связи icq 6621627, skype - sanekk2009