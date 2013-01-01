Автооплата заказа на сайте Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок127 просмотров

Требуется прикрутить к сайту http://jet-s.ru/ автооплату услуг из меню заказа соц.сетей.

На данный момент прикручена только оплата киви/яндекс/вебмани с рандомной суммы заказа которую вводит юзер.

Необходимо реализовать:

пользователь на требуемой страницы выбирает нужную ему услугу и сразу происходит оценка работ, пример реализации тут

http://soc-like.ru/youtube/zhivye-prosmotry.html

далее в случае заказа и успешной оплаты происходит отсылка письма на мыло юзера (об успешном заказе) и администратору (о данных заказа и информации введенной юзером)

Страниц к которым нужно прикручивать такую оплату - много, по этому желательно вариант который легко будет изменяться.

Данные для связи icq 6621627, skype - sanekk2009

Joomla
12 лет назад
alerzo
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Доработка корзины Virtuemart

    Необходимо доработать Virtuemart таким образом, чтобы в корзине подсчитывалась точная сумма заказа с учетом критериев. В вкратце, в магазине продаются товары от 5-ти поставщиков (каждый товар отнесен к одному из 5-ти). Если клиент покупает два ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Программист со знанием Drupal для готового сайта

    ОЧЕНЬ СРОЧНО нужен программист, знающий платформу Drupal для поддержки и оптимизации уже готового сайта www.dreamsong.ru Видим задачу в подготовке сайта для SEO (в т.ч. переверстке некоторых страниц), поддержке партнерской программы Ecommtools в существующем ...

    Drupal
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Размещение браузерных игр в Chrome Web Store

    Интересует размещение 6-10 игровых (браузерные игры) проектов в Chrome Web Store. Крайне желателен личный опыт размещения проектов в этом Store. Специальная адаптация не нужна, линк должен вести непосредственно на главную страницу проекта.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Оптимизировать базу вики

    Есть база на вики, которая за 2 года использования выросла до 3 Гб, хотя содердания там на порядок-2 меньше. Необходимо удалить старую информацию об изменениях, ревизии, оптимизировать БД с сохранением контента, возможно ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Необходимо написать модуль для Joomla 2.5

    Необходимо написать модуль для Joomla 2.5 отображения содержимого файла CSV в виде таблицы в контенте страницы с использованием AJAX. Предложения по цене напрвлять через "Приватное сообщение" БОЛЕЕ ПОДРОБНО В ...

    AJAXCSSHTMLJavaScriptJoomla
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание компонента доски объявления

    нужно создать компонент для joomla доска объявлений с возможностью оплатой за объявления и добавления объектов через word документ (кучей). возможно переделать существующей компонент без разнице главное чтоб отвечал требованиям. более подробно расскажу что нужно если ...

    Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Бот/автоответчик для сайта

    Бот/автоответчик для сайта Автоответчик должен поддерживать диалог, с написавшим ему пользователем в личных сообщениях сайта. Автоответчик не должен каждому пользователю всегда отвечать одинаково. Должна быть база ответо Структура: ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад