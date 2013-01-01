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Необходимо написать модуль для Joomla 2.5
Необходимо написать модуль для Joomla 2.5 отображения содержимого файла CSV в виде таблицы в контенте страницы с использованием AJAX.
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Срок: 1 неделя
Общее:
1. На сайте site1.ru будет располагаться в свободном доступе файл 01-01-2013.csv (например расписание поездов site1.ru/04-07-2013.csv). Публикуется раз в неделю и имеет следующий формат MM-DD-YYYY.csv.
2. Необходимо на странице сайта site2.ru/trains.html с помощью модуля подгрузить и отобразить содержимое данного файла в виде html таблицы с использованием CSS стиля (CSS стиль разрабатывать не надо, подключить пустой table_csv.css – проработаю сам).
3. При посещении страницы site2.ru/trains.html модуль должен учитывать текущую дату и подгружать для публикации содержимое актуального (соответствующего текущей дате) файла .csv. Файлы MM-DD-YYYY.csv размещается раз в неделю с недельным интервалом, т.е. DD – это число месяца, но только воскресение. (Пример: 04-07-2013.csv, 04-14-2013.csv, 04-21-2013.csv, 04-28-2013.csv, 05-05-2013.csv, 05-12-2013.csv …)
4. Т.е. при посещении страницы site2.ru/trains.html пользователем с 7 по 13 апреля 2013 года модуль должен загрузить и отобразить данные файла 04-07-2013.csv. А при посещении страницы site2.ru/trains.html пользователем с 14 по 20 апреля 2013 года модуль должен загрузить и отобразить данные файла 04-14-2013.csv.
5. При отображении на странице должна быть возможность фильтрации (например показать только поезда № A01 и/или B02 или только эконом и/или бизнес класс) и ручная коррекция по часовому поясу.
6. Должно быть авто-обновление информации таблицы на странице с заданным интервалом времени без перезагрузки всей страницы, а только данных таблицы (AJAX).
7. Интеграция в статью материала через тег, например {table_csv}
Требования к модулю:
1. Совместимость с joomla 2.5
2. Необходимо, чтобы модуль создавал минимально возможную нагрузку на сервер и подгружался со страницей быстро.
3. Модуль должен быть полностью готовым к установке, т.е. архив mod_csv-2-html.zip должен содержать в себе все необходимые файлы (php, css, xml, ini, js …) с соответствующими запросами в базу данных для автоматической установки через менеджер расширений joomla 2.5.
4. Устанавливаемый пакет должен содержать только необходимые для работы файлы, которые должны быть очищены от лишнего кода (бывали случаи, когда присылали продукт похожего проекта, но адаптированный с ненужными файлами и кусками кода).
5. В коде скриптов оставить следующие комментарии к основным блокам обработки:
- здесь определяем текущую дату;
- здесь генерируем ссылку на файл;
- здесь список часовых поясов;
- здесь генерируем блок фильтрации;
- здесь генерируем таблицу;
- …и другие важные комментарии. (Это будет необходимо для дальнейшей самостоятельной доработки.)
Примерное содержание CSV файла:
Date,Time,Time Zone,Number,Description,Class,Places,Way,Platform
Sun Apr 7,,,a01,Description 213,Econom,15,2,2
Sun Apr 7,,,A01,Description 3443t,Econom,23,6,3
Sun Apr 7,23:01,GMT,B02,Description rg5g,Econom,45,3,2
Sun Apr 7,23:30,GMT,c03,Description erg54g,Business,39,4,4
Sun Apr 7,23:50,GMT,D04,Description egerhrth,Econom,37,5,4
Sun Apr 7,23:50,GMT,d04,Description erg54g,Business,77,4,5
Sun Apr 7,23:50,GMT,d04,Description egrw54g,Econom,47,6,6
Sun Apr 7,23:50,GMT,D04,Description eg545,Econom,16,2.5,5
Mon Apr 8,,,e05,Description 45456yh,Econom,,,
Mon Apr 8,01:30,GMT,F06,Description 54y6hh5,Econom,36,4.2,4
Mon Apr 8,04:30,GMT,d04,Description h65u6u5,VIP,20,,7
Mon Apr 8,05:00,GMT,D04,Description 5u65u6,VIP,57,,3
и т.д. …
Всего 9 столбцов, разделитель «,»
столбцы:
1. Date - Дата
2. Time - Время
3. Time Zone – часовой пояс (присутствует но не отображать)
4. Number – Поезд (некоторые ячейки данного поля могут оказаться в нижнем регистре – необходимо перевести в верхний a01 -> A01)
5. Description - Описание
6. Class - Класс
7. Places - Мест
8. Way – В пути
9. Platform – Путь №
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