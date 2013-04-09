Здравствуйте, Необходима доработка сайта на YII Fraemwork. Нужно сделать что бы на сайт передавалась реферальная ссылка. Подробнее в ЛС. Спасибо!
Веб-разработчик (Yii) на образовательный портал
Компании битмен требуется Веб-разработчик (Yii).
Требования:
• знание PHP5;
• знание MySQL;
• знание HTML-верстки, CSS, JavaScript;
• уметь работать с Git;
• уметь работать с Twitter Bootstrap;
• уметь работать с Redmine, комментировать задачи, отмечать затраченное время на задачу;
Будет плюсом:
• знание и опыт разработки сайтов на PHP;
• соблюдать сроки выполнения версии выпускаемого функционала на веб-сайте;
• практический опыт применения ООП, PHP5, MySQL, Memcached, Sphinx и паттернов проектирования;
• unit-тесты и создание качественного кода;
• наличие опыта разработки крупных высоконагруженных проектов;
Обязанности:
• программирование на базе Yii Framework;
• написание кода согласно поставленным задачам;
• оптимизация существующего кода;
• разработка и поддержка внутренних проектов компании;
Будет плюсом в работе:
• участие во всех этапах проектирования и разработки: сбор информации о предмете разработки, корректировка требований, формализация задачи, выбор технического решения, оценка сроков выполнения;
• систематизация процессов разработки технических решений;
• поддержка работоспособности и оптимизация разработанных решений;
Условия работы:
• график свободный по 4 часа в день, можно работать и больше, главное чтобы задачи выполнялись в срок;
• удаленная работа;
• затраченное время на задачу фиксируете в redmine;
• стабильная заработная плата 250 рублей за час работы или приходите на собеседование будем обсуждать
• прозрачная система постановки и приемки задач
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