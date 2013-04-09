Веб-разработчик (Yii) на образовательный портал

Компании битмен требуется Веб-разработчик (Yii).

Требования:

• знание PHP5;

• знание MySQL;

• знание HTML-верстки, CSS, JavaScript;

• уметь работать с Git;

• уметь работать с Twitter Bootstrap;

• уметь работать с Redmine, комментировать задачи, отмечать затраченное время на задачу;

Будет плюсом:

• знание и опыт разработки сайтов на PHP;

• соблюдать сроки выполнения версии выпускаемого функционала на веб-сайте;

• практический опыт применения ООП, PHP5, MySQL, Memcached, Sphinx и паттернов проектирования;

• unit-тесты и создание качественного кода;

• наличие опыта разработки крупных высоконагруженных проектов;

Обязанности:

• программирование на базе Yii Framework;

• написание кода согласно поставленным задачам;

• оптимизация существующего кода;

• разработка и поддержка внутренних проектов компании;

Будет плюсом в работе:

• участие во всех этапах проектирования и разработки: сбор информации о предмете разработки, корректировка требований, формализация задачи, выбор технического решения, оценка сроков выполнения;

• систематизация процессов разработки технических решений;

• поддержка работоспособности и оптимизация разработанных решений;

Условия работы:

• график свободный по 4 часа в день, можно работать и больше, главное чтобы задачи выполнялись в срок;

• удаленная работа;

• затраченное время на задачу фиксируете в redmine;

• стабильная заработная плата 250 рублей за час работы или приходите на собеседование будем обсуждать

• прозрачная система постановки и приемки задач