Требуется написать модуль "фотогалерея"

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка88 просмотров

требуется написать модуль "фотогалерея" подобно http://www.geotechnica.ru/objects/

сайт для которого нужно написать модуль http://stroi.msk.ru/

движок wpier.ru

сроки, стоимость

12 лет назад
wereek-k
Вера 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров