Здраствуйте. Нужен php скрипт для скачивания .APK файлов бесплатных приложений с магазина google play. Например указываю скрипту (или функции) название пакета (например com.rovio.angrybirds) и он скачивает приложение в папку на сервере. Есть PHP-api https://github.com/outlying/google-play-api-php ...
Создать сайт на Битриксе
Здравствуйте,
Есть готовый дизайн сайта. По функционалу практически не отличается от стандартного интернет-магазина в демоверсии Битрикса.
Требуется натянуть дизайн на Битрикс (Бизнес) и настроить структуру сайта.
Кому интересно, обращайтесь - вышлю подробное ТЗ.
Работа СРОЧНАЯ- все должно быть готово до 16 апреля.
Заявки фрилансеров
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