Личный кабинет на сайт

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Компания занимается розничной реализацией топлива на АЗС. Работает с Терминалами «Петроль». Клиенты могут расчитыватся по топливным картам Петроля. Хотят на сайте установить личный кабинет, для того что-бы их клиенты могли отслеживать историю соего баланса смарт-карт. (Короче нужно что-то по типу личного кабинета МТСа, только на их сайте)

Сайт krongs.ru

12 лет назад
Lukas86
Азамат 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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