Разработка обменного сервиса

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт14 заявок324 просмотра

Требуется разработка автоматизированного обменного сервиса.

Срок разработки 3 недели.

Жду предложения.

12 лет назад
Milana88
Татьяна 
36 лет
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

alex0410
Алексей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
$600
14 дней
Исполнитель исчез! Работа не выполнена!

Заявки фрилансеров

alex0410
Алексей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад

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