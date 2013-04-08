Нужен специалист , способный за разумные деньги вернуть в рабочее состояние сайты а именно, устранить недоработки, вставить и настроить нужные плагины и сервисы, ссылки, рекламу и так далее... сайты нужно "оживить", ...
Создание сайта под ключ
Необходим програмист способный создать аналогичный личный кабинет(МММ2012) с некоторыми изменениями ,и увязать вокруг основы(Л/К) приложения всего сайта.Рассмотрю все предложения по созданию проекта.
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