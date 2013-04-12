Нужен исполнитель-программист, разбирающийся в php, MySql. Возможно, задача в полной реализации, может стоить дороже. Но стартовать необходимо с минимальным бюджетом. При этом нужно, чтобы исполнитель уже планировал последующую доработку по ...
Доработать сайты на Word Press
Нужен специалист , способный за разумные деньги вернуть в рабочее состояние сайты
а именно, устранить недоработки, вставить и настроить нужные плагины и сервисы, ссылки, рекламу и так далее...
сайты нужно "оживить", вставить баннеры, подписку, соц сети , форму регистрации
вывести на главную последние статьи
и некоторые другие мелочи....
предпочтение успешным студентам школы "Твой старт"
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