Внести изменения в модуль ввода-вывода виртумарта. 300р. - работы 3 минуты skype - genlabi-18
Комьюнити
Нужен исполнитель-программист, разбирающийся в php, MySql.
Возможно, задача в полной реализации, может стоить дороже.
Но стартовать необходимо с минимальным бюджетом.
При этом нужно, чтобы исполнитель уже планировал последующую доработку по мере поступления денежных средств.
Предполагается что проще всего реализовать задачу - доработав движок форума phpbb.
Готов рассмотреть готовые CMS - если
- они позволят максимально реализовать необходимые функции,
- смогут выдержать возможное увеличение нагрузки,
- будут иметь возможность последующей доработки до полной реализации.
Сайт посвящен продаже студенческих дипломных работ и поиску их коммерческой реализации по бизнес-тематикам экономика, юриспруденция, маркетинг, менеджмент и т.д.
1. Определенный внешний вид.
- хорошо видимые 4 раздела
- ссылки на новости (10–20 первых заголовков) всегда сверху
2. Ограничения по публикации
- В 2-х разделах публикация только после подтверждения администратора (не модератора, а именно администратора)
- в одном разделе — публикация только одной статьи (профиля пользователя)
- в двух разделах невозможность оставления комментариев
3. Дополнительные параметры статей (топиков) и возможность поиска по этим параметрам
Идеально, если это возможно, реализовать раздел "Пользователи" расширив возможности профиля пользователя в phpbb. Если это чересчур трудоемко - надо упростить и сделать ветку форума, где каждый может опубликовать только один пост (информацию про себя)
В каждой ветке необходима возможность организации поиска постов по определенным характеристикам.
Дизайн наш.
Выбранный исполнитель
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