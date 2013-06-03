Нужен исполнитель-программист, разбирающийся в php, MySql.

Возможно, задача в полной реализации, может стоить дороже.

Но стартовать необходимо с минимальным бюджетом.

При этом нужно, чтобы исполнитель уже планировал последующую доработку по мере поступления денежных средств.

Предполагается что проще всего реализовать задачу - доработав движок форума phpbb.

Готов рассмотреть готовые CMS - если

- они позволят максимально реализовать необходимые функции,

- смогут выдержать возможное увеличение нагрузки,

- будут иметь возможность последующей доработки до полной реализации.

Сайт посвящен продаже студенческих дипломных работ и поиску их коммерческой реализации по бизнес-тематикам экономика, юриспруденция, маркетинг, менеджмент и т.д.

1. Определенный внешний вид.

- хорошо видимые 4 раздела

- ссылки на новости (10–20 первых заголовков) всегда сверху

2. Ограничения по публикации

- В 2-х разделах публикация только после подтверждения администратора (не модератора, а именно администратора)

- в одном разделе — публикация только одной статьи (профиля пользователя)

- в двух разделах невозможность оставления комментариев

3. Дополнительные параметры статей (топиков) и возможность поиска по этим параметрам

Идеально, если это возможно, реализовать раздел "Пользователи" расширив возможности профиля пользователя в phpbb. Если это чересчур трудоемко - надо упростить и сделать ветку форума, где каждый может опубликовать только один пост (информацию про себя)

В каждой ветке необходима возможность организации поиска постов по определенным характеристикам.

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