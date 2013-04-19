Внесение правок в сайт на Joomla 1.5.18

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка178 просмотров

Внести правки в верстку сайта: поправить верхнюю менюшку с изображениями, добавить телефон в шапку сайта.

Ликвидировать дубли страниц через это http://joomlaforum.ru/index.php/topic,156030.0.html или другое решение.

Сделать разметку для снипетов.

Более подробное задание в приложении.

HTMLJoomla
12 лет назад
UWEL
44 года
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

dema8912
Дмитрий 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$100
2 дня
С Дмитрием понравилось работать. Исполнитель не изобретал велосипед, а использовал уже разработанные и протестированные модули и плагины. К нестандартным задачам нашел весь стандартные и простые решения. Обещает гарантию на выполненные работы. Рекомендую!
С Оксаной работать только в удовольствие. Четко написаное ТЗ, оперативные ответы на все возникающие вопросы, что еще нужно для успешного выполнения проекта. Спасибо Вам за плодотворное сотрудничество.

Заявки фрилансеров

dema8912
Дмитрий 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад