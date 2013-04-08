Устранение уязвимости в скриптах интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Необходимо проверить скрипт интернет-магазина, устранить имеющиеся уязвимости.

Также в настоящий момент на аккаунте хостинга обнаружено вредоносное ПО. Необходимо устранить проблему и восстановить сайт.

Адрес - sonskomfortom.ru (CMS - Joomla)

Joomla
12 лет назад
Roman2013
Роман 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад

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