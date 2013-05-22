Редактирование тегов сайта на WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен13 заявок321 просмотр

Здравствуйте,

Надо обновить тэги сайта, он написан на wordpress. Тэги title, discription, ключи для КАЖДОЙ страницы магазина. Особенность в том, что меняя заголовок PHP файла, тэг title которого распространяется на все страницы, слетает вся структура. Пробовали разные плагины, но они только добавляют дополнительные тэги в структуру, они не обновляют основу.

Сайт: yellowbase.ru

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PHPWordPress
12 лет назад
prpump
39 лет
13 лет в сервисе
Был
3 дня назад

Выбранный исполнитель

tviggyr
37 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$30
2 дня
Очень грамотный специалист. Высокое понимание WordPress.
Отличный заказчик, своевременная оплата!

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tviggyr
37 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад