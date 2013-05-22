Редактирование тегов сайта на WordPress

Здравствуйте,

Надо обновить тэги сайта, он написан на wordpress. Тэги title, discription, ключи для КАЖДОЙ страницы магазина. Особенность в том, что меняя заголовок PHP файла, тэг title которого распространяется на все страницы, слетает вся структура. Пробовали разные плагины, но они только добавляют дополнительные тэги в структуру, они не обновляют основу.

Сайт: yellowbase.ru

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