Задача для опытных программистов Интересует парсер вот этих разделов Разумеется, цены парсить не нужно. Но с картинками, номерами запчастей megazip.ru/ru/atv megazip.ru/ru/snow_mobile Хотя бы примерная ...
Редактирование тегов сайта на WordPress
Здравствуйте,
Надо обновить тэги сайта, он написан на wordpress. Тэги title, discription, ключи для КАЖДОЙ страницы магазина. Особенность в том, что меняя заголовок PHP файла, тэг title которого распространяется на все страницы, слетает вся структура. Пробовали разные плагины, но они только добавляют дополнительные тэги в структуру, они не обновляют основу.
Сайт: yellowbase.ru
Обязательно указывайте стоимость, сроки и, если у Вас есть Skype, то его логин.
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