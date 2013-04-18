Скрипт выгрузки WebAsyst shop script в Я.Маркет

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Завершен3 заявки138 просмотров

Здравствуйте. Нужно сделать скрипт выгрузки webasyst shop script 3.0 в яндекс маркет.

1. Возможность запускать скрипт по cron.

2. Возможность указать категории для выгрузки.

3. Возможность указать sales_notes

4. Скрипт выгружает товары с 0 остатком даже если в настройках не включен учет остатков, указывается статут под заказ.

Пожалуйста, указывайте стоимость и сроки.

Webasyst
12 лет назад
LiveSib
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

majestic
Денис 
44 года
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
$50
1 день
Отличный программист, спасибо.
Спасибо, обращайтесь.

Заявки фрилансеров

majestic
Денис 
44 года
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад