Нужно сверстать и натянуть главную страницу на портал. Портал на drupal 6. Если не уверены в своих силах не беритесь. Нужен человек, который от и до знает drupal 6 и программирование. Дабы в последствии ...
Скрипт выгрузки WebAsyst shop script в Я.Маркет
Здравствуйте. Нужно сделать скрипт выгрузки webasyst shop script 3.0 в яндекс маркет.
1. Возможность запускать скрипт по cron.
2. Возможность указать категории для выгрузки.
3. Возможность указать sales_notes
4. Скрипт выгружает товары с 0 остатком даже если в настройках не включен учет остатков, указывается статут под заказ.
Пожалуйста, указывайте стоимость и сроки.
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