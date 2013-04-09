нужен парсер товаров под simplacms. парсить нужно: наименование бренд картинка характеристики описание полное и короткое возможность парсить товар с категориями.
Убрать вредоносный код
Требуется найти и убрать вредоносный код с сайта на DLE. Также проверить на наличие дыр, шеллов и пр...
Обязательное условие: Наличие большого опыта при работе с DLE
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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