Убрать вредоносный код

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Завершен2 заявки121 просмотр

Требуется найти и убрать вредоносный код с сайта на DLE. Также проверить на наличие дыр, шеллов и пр...

Обязательное условие: Наличие большого опыта при работе с DLE

DLE
12 лет назад
newjournals
Дмитрий 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Black_kat
Павел 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$20
1 день
Рекомендую как отличного специалиста в своей области! Павел отлично справился с работой в максимально короткий срок, без лишних вопросов. Буду обращаться еще!
Было приятно работать с Дмитрием. Оплатил все сразу, предоставил все доступы. Буду рад помочь в дальнейшем.

Заявки фрилансеров

Black_kat
Павел 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад

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