Исправить скрипт оплаты liqpay

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Завершен1 заявка168 просмотров

Есть разработанный модуль под заказ для Joomla 1.5 (разработчик пропал), с некоторого времени в нем перестала работать оплата через сервис liqpay, скорей всего сменилось api у liqpay. Проблема отображается в виде выдачи сообщения от ликпей: "Ошибка! Не передана информация для покупки.Order ID Нарушена уникальность Order id" Необходимо исправить эту проблему (подправить скрипт под новое api liqpay).

Joomla
12 лет назад
felinskyi
Богдан 
42 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

gaalferov
Геннадий 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
12 лет назад
$15
1 день
Геннадий очень оперативно решил проблему и моментально разобрался в чужом коде. Очень приятный в общении и ответственный человек, однозначно рекомендую!
Всегда приятно работать с людьми, которые знают что им нужно. Четкое ТЗ, своевременная оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

gaalferov
Геннадий 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
12 лет назад