Поставить слайдер товаров OpenCart

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки209 просмотров

Задача поставить скрипт http://sorgalla.com/jcarousel/ для возможности листать "рекомендуемые" товары в шаблоне - http://demo.myopencart.ru/

Подробности в скайп - info-itrade

Бюджет 10$ и благодарственный отзыв.

Opencart
12 лет назад
Pokrovsk
34 года
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Di-Grand
Игорь 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
12 лет назад
$10
1 день
Отличный исполнитель. Задача была не такая простая как показалось на первый взгляд, но справился на пять!
Отличный заказчик. Без всяких лишних замашек, задача была четко поставлена. По оплате заплатил даже больше чем договаривались. Спасибо за заказ. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Di-Grand
Игорь 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
12 лет назад

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