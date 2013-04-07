Добрый день. Есть сайт ресторана на Жумле. Требуется некоторая доработка: 1. Там есть плагин музыки (нужно сделать так что-бы при загрузке страницы не сразу играла музыка а по запросу (при нажатии ...
Google Maps API
Карта http://www.booking.com/hotel/lv/magic-trip.ru.html?sid=0ef9118afdb0cf5824cd18bea3b6d683;dcid=1
(Посмотреть карту)
на карте что бы отмечались другие отели размещеные на нашем сайте
у нас, вкладка Карта http://eastbooking.ua/hotel/zolotoy_delfin
Заявки фрилансеров
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