Довести до ума проект

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок178 просмотров

Есть php скрипт сайта без дизайна (чёный текст на белом фоне). Есть дизайнер, который сделал красивый дизайн. Нужно всё это соединить и настроить.

Пожалуйста, в заявке указывайте сроки выполнения и желаемый гонорар.

В приложении находится скрипт сайта и дизайн главной страницы.

PHP
12 лет назад
Genuss
Павел 
46 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Colgated
Елена 
33 года
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
12 отзывов
12 лет назад
$250
7 дней

Заявки фрилансеров

Colgated
Елена 
33 года
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
12 отзывов
12 лет назад