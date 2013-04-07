Довести до ума проект

Есть php скрипт сайта без дизайна (чёный текст на белом фоне). Есть дизайнер, который сделал красивый дизайн. Нужно всё это соединить и настроить.

Пожалуйста, в заявке указывайте сроки выполнения и желаемый гонорар.

В приложении находится скрипт сайта и дизайн главной страницы.