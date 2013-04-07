Помочь с регулярным выражением php

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок153 просмотра

Необходимо регулярное выражение которое заменяет код вида:

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на

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PHP
12 лет назад
AndrewT
Андрей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
4 часа назад

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