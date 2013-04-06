Нужно реализовать возможность подписки на новые новости. Не только все новости, но и публикации конкретных пользователей. В стандартном функционале есть схожее - подписка на комментарии. Озвучивайте сразу сумму и срок. Можно ...
Начинающий программист на Joomla
Начинающий не значит плохой.
Нужен программист для разовых проектов на сайте Joomla 2.5.
Работы с оплатой в 300-700 рублей.
Время от времени возникают работы, если сработаемся буду обращаться к одному и тому же специалисту.
Задачи это добавление функционала или доработка модуля. Ничего сложного.
Нужен программист, который готов поработать вечер за 10$-20$. Кого такая оплата не устраивает, не пишите.
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