Начинающий программист на Joomla

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Закрыт7 заявок131 просмотр

Начинающий не значит плохой.

Нужен программист для разовых проектов на сайте Joomla 2.5.

Работы с оплатой в 300-700 рублей.

Время от времени возникают работы, если сработаемся буду обращаться к одному и тому же специалисту.

Задачи это добавление функционала или доработка модуля. Ничего сложного.

Нужен программист, который готов поработать вечер за 10$-20$. Кого такая оплата не устраивает, не пишите.

Joomla
12 лет назад
expur
37 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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