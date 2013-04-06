Разработка Project Manager (web-based)

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт17 заявок227 просмотров

Требуется разработка Веб приложения, Программа Управления Проектами на основе фреймворка.

Возможно Yii, Zend, jQuery. Рассмотрю ваши предложения в быстрые сроки.

Сроки 3-4 месяца. Исполнитель - ежедневный онлайн обязателен. Оплата достойная.

Контакты icq, skype, ваши вопросы и предложения отправляйте в ЛС.

jQueryYii
12 лет назад
BurgerPub
Евгений 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
1 отзыв

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Нет заявок фрилансеров