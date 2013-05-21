Требуется настройка php скриптов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок167 просмотров

сыйт выдает кракозябры - http://rusbg.info/board/c50-2391.html

в админке при удалении объявления пишет -

Notice: Array to string conversion in /usr/www/users/rusbga/rusbg.info/board/admin/conf.php on line 778

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /usr/www/users/rusbga/rusbg.info/board/admin/conf.php:778) in /usr/www/users/rusbga/rusbg.info/board/admin/conf.php on line 784

Прошу писать ТОЛЬКО в тендере.

HTMLPHP
12 лет назад
Jekos
44 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

vast667
37 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$15
1 день
Все сделано отлично!
Доволен сотрудничеством, рекомендую

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vast667
37 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад