Создание оптимизированной CMS соц. сети с нуля

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки176 просмотров

Здравствуйте!

Производим поиск php + mysql программиста, который может выполнять задачи среднего и высокого уровня сложности. Если вы не уверены в своих силах, не беритесь. 3 программиста отказались от задания т.к не смогли его выполнить.

Требование:

Возраст от 22 лет.

Умение создавать оптимизированный код - будет проверка.

P.S. Возможно появление работы на постоянной основе, обговаривается после выполнения задания.

MySQLPHP
12 лет назад
studiolegion_del
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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