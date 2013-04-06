Здравствуйте дорогие фрилансеры. Ищу человека, который сможет доработать сайт на phpfox, исправит мелкие ошибки, а так же сможет доработать некоторые модули. Жду предложений.
Создание оптимизированной CMS соц. сети с нуля
Здравствуйте!
Производим поиск php + mysql программиста, который может выполнять задачи среднего и высокого уровня сложности. Если вы не уверены в своих силах, не беритесь. 3 программиста отказались от задания т.к не смогли его выполнить.
Требование:
Возраст от 22 лет.
Умение создавать оптимизированный код - будет проверка.
P.S. Возможно появление работы на постоянной основе, обговаривается после выполнения задания.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $75
Доброго всем дня. Требуется модуль под CMS DLE (последней версии - 9.8). Модуль стены пользователя. Пример: http://stena.dgreeze.ru/user/Administrator/ Описание функционала: http://4dle.ru/sel_mods/1147160329-modul-zhivaja-stena-kak-vkontakte-dlja.htmlВеб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $250
Нужно адаптировать сверстанный дизайн под самописный движок.Закрыт12 лет назад
Доработать существующую карту. Задание в приложении karta.txt Если вы можете это сделать, то пишите в ЛС: 1. Цену 2. Сроки Задание срочное. Оплата щедрая!Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $500
Нужно переделать структуру и дизайн сайта http://market-taobao.com/ (сайт написан на джумле) Cайт по средством API подключается к taobao.com со всем его содержимым и переводится на русский язык, цены так же меняются. ...Закрыт12 лет назад
Необходимо создать сайт. 5 раздело (видов страниц), макеты есть. Структура очень простая. Необходимо сверстать (кроссбраузерная верстка + мобильная) и сделать соответственный сайт на Drupal. Интересует стоимость.Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Добрый день. Не знаю конечно, но может быть, что то подобное уже есть, но найти не смог. Задача следующая: Для создания рекламной кампании в Яндекс директ, я подбираю ключевые слова и этих ...Закрыт12 лет назад
Надо найти подходящий или доделать существующий модуль. Что бы в комментарии к статье можно было выставить оценку статье. Что бы высчитывалась и отображалась средняя оценка у каждой статьи. Что бы можно было вывести ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Речь идет об обновлении http:// litva-tour.eu По большому счету этот сайт состоит из: 1. Страничек в 2-мерном рубрикаторе: (Вильнюс, Каунас, Тракай...) х (история, общая информация, достопримегуельности...) 2. Страничек в 1-мерных рубрикаторах: ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
День добрый! Стоит задача реализации проекта на платформе APS.NET. Наша организация является подписчиком облачной службы – Office 365. В ее состав, кроме почтового сервера Exchange и прочего, входит также облачный Sharepoint-сервер, на котором ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад