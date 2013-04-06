Нужно разработать некоторые модули: плеер, плейлист и несколько других.
Обновление сайта
Речь идет об обновлении http:// litva-tour.eu По большому счету этот
сайт состоит из:
1. Страничек в 2-мерном рубрикаторе: (Вильнюс, Каунас, Тракай...) х
(история, общая информация, достопримегуельности...)
2. Страничек в 1-мерных рубрикаторах: информация о Литве, информация о
турах, обнаженная Литва и т.д.
3. Словаря в графическом виде
4. Афиши
5. Форума (гостевой книги)
6. Карты сайта
7. Формы обратной связи
8. Всяких сервисных примочек
НУЖНО СДЕЛАТЬ
Ультрасовременный портал в стиле Web 2.0 с сохранением всех
перечисленных функций + фотогалерей + простое размещение аудио- и
видео- файлов + полнейшая интеграция с социальными сетями + некое
подобие интернет-магазина (под конкретного клиента ручками формируется
предложение, выкладыватся на особую страничку с трудноподбираемым
уникальным адресом, зайдя на который клиент должен будет иметь
возможность произвести оплату разными способами + RSS + подписка на
обновления + организация рассылки (подразумевает создание групп
пользователей) + набор системных функций (архивация, резервное
копирование и т.д.). Админка должна быть на русском, сайт поддерживать
русский, английский и литовский.
ОЧЕНЬ ВАЖНО! Дополнительно должна существовать поддержка существующей
адресной строки, чтобы исключить вопрос переиндексации поисковиками.
Или не заморачиваться по этому поводу? Подскажите. Просто не хочется
после замены сайта оказаться ниже плинтуса в поисковой выдаче.
Нужно ТЗ на эту работу.
Нужен стилямый дизайн (насколько это возможно в 2.0) + верстка
Нужно SEO по 2 направлениям: поднять обновленный litva-tour.eu и
раскрутка такого же англоязычного сайта.
Заявки фрилансеров
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