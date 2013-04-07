Дописать парсер для 1С-BITRIX

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка127 просмотров

Требуется дописать уже созданный или написать свой парсер для 1C-BITRIX

Парсить необходимо новости вот отсюда http://www.sotovik.ru/news/

PS: Текущий слетел и не парсит, как посмотрел одно из полей анонса, возможно проще будет поправить.

Жду ваших предложений.

12 лет назад
icquin
Михаил 
44 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

renex
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$10
1 день
От сотрудничества с Евгением остались положительные впечатления. Работали по схеме он реализовал правки у себя, я внес предоплату, потом получил файлы. Все на уровне, к сотрудничеству рекомендую!
Доволен сотрудничеством с Михаилом. Все четко - грамотное тз, своевременная оплата, легкое общение.

Заявки фрилансеров

renex
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад