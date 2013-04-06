Написать парсер анкет с сайта.

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Закрыт5 заявок181 просмотр

Доброе утро.

Нужно написать парсер анкет с сайта trulolo.com с добавлением анкет в базу моего сайта.

Нужно парсить фотки + личную информацию.

Структуру своей базы покажу исполнителю. (ничего сложного)

От вас цены/сроки. Рассмотрю покупку готовых парсеров для других сайтов знакомств.

12 лет назад
AlexArt
36 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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