Lemos.pro

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Ищу серьезного Программиста на доделку и постоянную доработку-переработку ресурса.

Опыт с MySql, PHP, Wordpress обязателен, желательно значительный.

Сейчас нужно внести небольшие, но сложные изменения по поиску в объявлениях и по загрузке.

Оплата только поэтапная яндекс-деньгами, по бюджету договоримся, лишь бы способности соответсвовали.

Скайп с микрофоном.

MySQLPHPWordPress
12 лет назад
pashashch
Павел 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
2 отзыва

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