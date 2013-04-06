Ищу серьезного Программиста на доделку и постоянную доработку-переработку ресурса.

Опыт с MySql, PHP, Wordpress обязателен, желательно значительный.

Сейчас нужно внести небольшие, но сложные изменения по поиску в объявлениях и по загрузке.

Оплата только поэтапная яндекс-деньгами, по бюджету договоримся, лишь бы способности соответсвовали.

Скайп с микрофоном.