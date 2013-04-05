Добрый день. Нужно прикрутить быстрый поиск к вамшопу. К примеру через Sphinx. На сайте более 200к страниц. Подбор окончаний... Вывод результатов в верхней части найденные категории. в ...
Составить простейшие sql запросы
1)
"UPDATE `site_name`.`profile_values` SET `value` = '".Новое_значение."' WHERE `profile_values`.`fid` =4 AND `profile_values`.`uid` =".$uid;
1. Нужно, чтобы работало в том случае когда строчки в БД не существует. В таком случае нужно создать новую строку со значениями `fid` =4 `value` = Новое_значение и `uid` = $uid
2) Тоже самое, но в том случае, если строка уже существует, то нужно не обновить значение `value` = на "Новое_значение", а добавить его к существующему, например "10.50" + "4.04" = "14.54"
Нужно написать максимально корректно, чтобы не было громоздких if .. else
Исполнителем выберу только человека хорошо умеющего писать sql-запросы.
Заявки фрилансеров
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