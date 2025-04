Составить простейшие sql запросы

1)

"UPDATE `site_name`.`profile_values` SET `value` = '".Новое_значение."' WHERE `profile_values`.`fid` =4 AND `profile_values`.`uid` =".$uid;

1. Нужно, чтобы работало в том случае когда строчки в БД не существует. В таком случае нужно создать новую строку со значениями `fid` =4 `value` = Новое_значение и `uid` = $uid

2) Тоже самое, но в том случае, если строка уже существует, то нужно не обновить значение `value` = на "Новое_значение", а добавить его к существующему, например "10.50" + "4.04" = "14.54"

Нужно написать максимально корректно, чтобы не было громоздких if .. else

