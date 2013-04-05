Доработка скрипта (php, javascript)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок138 просмотров

Здравствуйте дорогие фрилансеры, ищу человека, который исправить мелкие ошибки в работе javascript, а так же внесет некоторые правки в работу отдельных модулей. Система проста и самописна, жду предложений и цен

JavaScriptPHP
12 лет назад
MaxPro
Максим 
32 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров